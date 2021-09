Tempura croccante | tutti gli step per una pastella perfetta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 settembre 2021) Avete voglia di unada accompagnare a verdure e crostacei? Allora siete nel posto giusto. Dovete in primis preparare lacon due semplici ingredienti: farina e acqua. Potete anche usare altri ingredienti come uova, semola e farina setacciata. Laè quello che fa al caso vostro, se amate una frittura che sia saporita ma anche molto leggera. Volete andare sul sicuro? Evitate alcuni errori. Fate attenzione innanzitutto alla temperatura dell’acqua, alla consistenza della, alla quantità di ghiaccio aggiunta, alla totale assenza dei tempi di riposo. Dite addio alla salsa di soia per intingerci poi la vostra delicata frittura. Piuttosto optate per una salsa agrodolce chiamata tentsuyu, da accompagnare a daikon e zenzero. Curiose di sapere come fare? ...