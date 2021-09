Tempesta d'amore, anticipazioni 26 settembre: Vanessa respinge Max (Di domenica 26 settembre 2021) La situazione tra Max e Vanessa si complicherà in modo irrimediabile, come segnalano le anticipazionidi Tempesta d'amore di oggi, domenica 26 settembre. La giovane Sonnbichler si è resa conto di provare dei sentimenti per il ragazzo che, negli ultimi tempi, non ha fatto altro che cercare di aiutarla a distrarsi per superare il difficilissimo momento di crisi e sconforto dopo l'operazione al menisco sbagliata da Olga Petrova. Il personal trainer, infatti, ha tirato su di morale la ragazza portandola spesso fuori di casa e insegnandole anche ad usare le stampelle. Tuttavia, Vanessa ha capito anche che Max non è fatto per le storie serie e durature e che non ricambia il suo interesse, così, dopo averlo baciato, gli ha spiegato di non provare nulla per lui, ma così facendo ha spinto il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 settembre 2021) La situazione tra Max esi complicherà in modo irrimediabile, come segnalano ledid'di oggi, domenica 26. La giovane Sonnbichler si è resa conto di provare dei sentimenti per il ragazzo che, negli ultimi tempi, non ha fatto altro che cercare di aiutarla a distrarsi per superare il difficilissimo momento di crisi e sconforto dopo l'operazione al menisco sbagliata da Olga Petrova. Il personal trainer, infatti, ha tirato su di morale la ragazza portandola spesso fuori di casa e insegnandole anche ad usare le stampelle. Tuttavia,ha capito anche che Max non è fatto per le storie serie e durature e che non ricambia il suo interesse, così, dopo averlo baciato, gli ha spiegato di non provare nulla per lui, ma così facendo ha spinto il ...

Advertising

bubani68 : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… - Anto70007062 : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… - minuetpub : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… - Sensibilia8 : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… - Annarosamancin1 : RT @piacerePRELEMI: Chi semina vento raccoglie tempesta. Chi semina amore raccoglie felicità. #piudonnecomegiulia #PRELEMI -