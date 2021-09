Tale e Quale Show | Dennis Fantina al veleno contro Maria De Filippi “Ci siamo …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 26 settembre 2021) Sono trascorsi molti anni da quando il 22 settembre del 2001 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Saranno Famosi, celebrentcondotto daDeoggi conosciuto semplicemente come ‘Amici’. Il vincitore della prima edizione delnt è stato il cantantedi cui però nel corso degli anni si sono perse le tracce. Il cantante negli ultimi tempi è tornato a far parlare di sé grazie alla partecipazione al noto programma televisivo di Rai 1 condotto da Carlo Conti ovvero ‘’. E proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda sembrerebbe aver rivolto una particolare frecciatina alla De. Ma esattamente, quali sono state le sue ...