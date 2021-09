Svizzera, referendum: sì ai matrimoni gay (Di domenica 26 settembre 2021) In Svizzera vincono i sì al referendum sui matrimoni gay. Secondo le proiezioni diffusa dalla Srr, il ‘matrimonio per tutti’, che legalizza le nozze gay in Svizzera, è passato ad ampia maggioranza, con il 62,9% dei voti. Una tendenza confermata dai risultati definitivi già arrivati dal canton Glarona, 61%, e da quello di Nidvald, anche 61%. “Un’importante pietra militare della storia dei diritti in Svizzera” ha detto Maria von Känel, copresidente del comitato per il “sì” al matrimonio per tutti. Si è detta contenta, si legge sul Corriere del Ticino, del fatto che i cittadini non si siano lasciati fuorviare dalle “false informazioni” degli oppositori. A questo proposito ha sottolineato che ora i diritti dei bambini diventeranno maggiori, grazie ad una certezza ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) Invincono i sì alsuigay. Secondo le proiezioni diffusa dalla Srr, il ‘o per tutti’, che legalizza le nozze gay in, è passato ad ampia maggioranza, con il 62,9% dei voti. Una tendenza confermata dai risultati definitivi già arrivati dal canton Glarona, 61%, e da quello di Nidvald, anche 61%. “Un’importante pietra militare della storia dei diritti in” ha detto Maria von Känel, copresidente del comitato per il “sì” alo per tutti. Si è detta contenta, si legge sul Corriere del Ticino, del fatto che i cittadini non si siano lasciati fuorviare dalle “false informazioni” degli oppositori. A questo proposito ha sottolineato che ora i diritti dei bambini diventeranno maggiori, grazie ad una certezza ...

Advertising

lauraboldrini : Il 52% dei seggi del Parlamento in #Islanda sarà ricoperto da donne. In #Svizzera approvato referendum per il matr… - vladiluxuria : Sì, lo voglio… in Svizzera al referendum vince il sì al matrimonio egualitario , anche gay, lesbiche e trans potran… - ilpost : Gli svizzeri hanno approvato il referendum sui matrimoni tra persone omosessuali - Sabry60385617 : RT @ilpost: Gli svizzeri hanno approvato il referendum sui matrimoni tra persone omosessuali - ksnt63 : RT @lauraboldrini: Il 52% dei seggi del Parlamento in #Islanda sarà ricoperto da donne. In #Svizzera approvato referendum per il matrimoni… -