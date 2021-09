Svizzera, oggi si vota in un doppio referendum per aumentare le tasse sui grandi capitali e legalizzare i matrimoni gay (Di domenica 26 settembre 2021) oggi la Svizzera è chiamata alle urne: si vota in un doppio referendum per aumentare la tassazione dei grandi capitali e per legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso. In realtà, le nozze omosessuali erano state approvate in parlamento già lo scorso anno, ma i partiti conservatori hanno raccolto abbastanza firme – 50 mila – per rimettere in discussione la legge. I sondaggi però indicano – soprattutto da parte di donne e giovani – una netta maggioranza, tra il 63 e il 66%, della popolazione a favore del diritto. Se le previsioni dovessero esser confermate, l’Italia rimarrebbe uno dei pochi paesi europei – insieme a Polonia e Ungheria – a non consentire i matrimoni omosessuali. All’inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021)laè chiamata alle urne: siin unperla tassazione deie pertra persone dello stesso sesso. In realtà, le nozze omosessuali erano state approvate in parlamento già lo scorso anno, ma i partiti conservatori hanno raccolto abbastanza firme – 50 mila – per rimettere in discussione la legge. I sondaggi però indicano – soprattutto da parte di donne e giovani – una netta maggioranza, tra il 63 e il 66%, della popolazione a favore del diritto. Se le previsioni dovessero esser confermate, l’Italia rimarrebbe uno dei pochi paesi europei – insieme a Polonia e Ungheria – a non consentire iomosessuali. All’inizio ...

