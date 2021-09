Striscia la notizia | il tapiro alla Leotta | Dazn guasto e la rottura con Yaman

(Di domenica 26 settembre 2021) LA NUOVA EDIZIONE DILA: LAVIENE TAPIRATAlaal via con ilneo single Dilettanon si vede? Vorrei sistemare io tutte le antenne d’Italia». E poi conferma le ultime voci sulla sua situazione sentimentale. LEGGI ANCHE MARIA DE FILIPPI: LA VERITÀ SUL PERCHÉ NON HA AVUTO FIGLI Il primissimod’oro – versione “bufferizzata” – della nuova stagione dilava a Diletta, volto di, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata da Valerio Staffelli sabato sera a Milano, ...

Il primissimo Tapiro d'oro - versione 'bufferizzata' - della nuova stagione dilava a Diletta Leotta, volto di Dazn, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata da ...Il primo Tapiro d'Oro della nuova edizione dila- in partenza su Canale 5 lunedì 27 settembre - è stato consegnato a per via dei recenti problemi tecnici di Dazn. "Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia", ha ...Lunedì 27 settembre la prima puntata della 34esima stagione del tg satirico. Nuove veline e nuovo conduttori: Alessandro Siani e Vanessa Incontrada ...