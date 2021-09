Stranger Things 4: trailer svela la Creel House, nuova ambientazione della serie Netflix (Di domenica 26 settembre 2021) Netflix, durante l’evento Tudum, ha mostrato al mondo un trailer di Stranger Things 4. La nuova stagione porterà i nostri personaggi nella Creel House, nuova ambientazione. La “Creel House”, come è facile intuire, era l’abitazione di Victor Creel, uomo incarcerato per un brutale omicidio che ha commesso negli anni ’50. Creel è rinchiuso nel Pennhurst Mental Hospital e, chiaramente, qualcosa di più oscuro di un “semplice” omicidio è avvenuto nella sua casa. Il trailer ci permette di vedere i nostri eroi iniziare a esplorare l’ambientazione. Victor Creel sarà interpretato da Robert Englund, l’attore di Freddy ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021), durante l’evento Tudum, ha mostrato al mondo undi4. Lastagione porterà i nostri personaggi nella. La “”, come è facile intuire, era l’abitazione di Victor, uomo incarcerato per un brutale omicidio che ha commesso negli anni ’50.è rinchiuso nel Pennhurst Mental Hospital e, chiaramente, qualcosa di più oscuro di un “semplice” omicidio è avvenuto nella sua casa. Ilci permette di vedere i nostri eroi iniziare a esplorare l’. Victorsarà interpretato da Robert Englund, l’attore di Freddy ...

