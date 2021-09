Stadio Maradona semivuoto | i biglietti venduti per Napoli-Cagliari

(Di domenica 26 settembre 2021) Nonostante unspumeggiante in queste prime giornate di Serie A, l'affetto del pubblico stenta a manifestarsi, quanto meno allo. Già, perché nonostante alsiano ammessi circa 27mila spettatori (capienza ridotta al 50% causa Covid, ndr), la prevendita per iper il match di questa sera contro ilva a rilento. Al momento risultanocirca 17mila: esauriti gli anelli superiori delle Curve, mentre c'è ancora ampia disponibilità per gli altri settori. I PREZZI: Tribuna Posillipo € 90,00Tribuna Nisida € 70,00Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)Distinti € 50,00Curve € 25,00

- NapoliVertical : RT @g_dimarzo: @ToniAzzurri Pronto a vedere il mago di San Vincenzo dare lezioni di Calcio, qui allo Stadio 'Diego Armando Maradona' al pel… - SSCNapoliNews_ : MATCHDAY! ?? Cagliari ?? Stadio Diego Armando Maradona ? 7.45pm (UK) ?? Serie A #NapoliCagliari #ForzaNapoliSempre

Diego Armando Maradona Jr ha un sogno: "Portare un giorno il mio piccolo Diego Matias allo stadio e cominciare a raccontargli chi era suo nonno, una persona dolcissima, generosa e buona. Come calciatore capirà presto, mio figlio, che il più bravo di tutti oggi avrebbe potuto ..." Napoli. Alle 20.45, allo stadio 'Diego Armando Maradona', il Napoli ospiterà il Cagliari per il posticipo domenicale della sesta giornata di campionato. Caccia al sesto successo consecutivo in Serie A per la squadra di ... Sesta giornata di Serie A allo stadio Maradona, c'è Napoli-Cagliari: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...