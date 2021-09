Squalificato il concorrente che ha molestato Dayane Mello nel reality

Advertising

Nego de Borel è statoda La Fazenda 13 dopo le accuse di un presunto stupro ai danni di Dayane Mello , exdel Grande Fratello Vip attualmente in Brasile per partecipare a questo nuovo reality show. ...Nego Do Borel: l'intervento di Giulia Salemi Giulia Salemi , anche lei exdel Grande Fratello Vip, è intervenuta sui social riguardo alla questione, scrivendo: 'Per favore ...Il cantante Nego Do Borel, accusato di molestie ai danni della modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Dayane Mello durante l’edizione brasiliana del reality show “A Fazenda”, è stato squali ...Nego Do Borel verrà espulso dal reality show “La Fazenda” sabato 25 settembre! Dal Brasile assicurano che ci saranno anche ripercussioni legali ma, al momento, l’unica certezza è l’espulsione definiti ...