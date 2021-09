Spalletti su Anguissa | Lo fa al termine del primo tempo!

(Di domenica 26 settembre 2021) Aldel match Napoli-Cagliari, Lucianoha espresso alcune parole suai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "In Inghilterra hanno tutti una grande fisicità e copertura degli spazi. Va a completare una squadra che in alcuni aspetti era carente. Alla fine deltempo nello spogliatoio parla del contorno della sua situazione. È uno che prende notizia e va a vedere da dentro al campo i comportamenti della squadra avversaria. È una persona intelligente, un calciatore forte, un ragazzo tenerissimo. Ha fatto amicizia subito con tutto il gruppo. È qualcosa di particolare".

...7, Fabian Ruiz 6.5 (43' st Demme sv); Politano 6 (23' st Lozano 6), Zielinski 7 (23' st Elmas 6), Insigne 6.5 (31' st Ounas sv); Osimhen 7.5 (31' st Petagna sv). Allenatore:6.5. ...- 'Sono qui da 5 anni, siamo stati sempre forti. Sono arrivati giocatori importanti: è tornato Ounas, c'èche sta facendo benissimo. Il mister è un grande, ci aiuta sempre, ha ...Parliamo di Anguissa, l’uomo in più in mezzo al campo e autore anche ... di avere più di un leader in campo e fuori passando per la panchina dove Luciano Spalletti sta dimostrando di avere la piena ...Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, tiene alta la concentrazione dei suoi e precisa che una sconfitta in realtà c'è già stata ...