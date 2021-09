Spalletti: «Chi non si sente titolare a entrare a partita iniziata non può fare il titolare neanche dall’inizio» (Di domenica 26 settembre 2021) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Cagliari Questo Napoli continua a vincere, ma ci sono dati negativi «Ma noi abbiamo già perso, abbiamo perso negli anni passati e anche contro il Benevento quest’anno. Per cui questo è un dato negativo, poi dobbiamo migliorare la qualità in trequarti, perché noi abbiamo qualità per andare a chiudere partite come quella di oggi dove andavamo al limite dell’area» Come si sta sull’attico del condominio ora? «Certo ma noi dobbiamo ancora crescere, perché c’è potenzialità. Stasera abbiamo fatto una buona partita perché l’abbiamo sempre gestita senza andare in affanno, se l’avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio perché oramai la gente si aspetta tanto e quando prendi un tiro in porta o un gol bisogna vedere come si reagisce. Quindi bisogna essere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Il tecnico del Napoli Lucianoha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Cagliari Questo Napoli continua a vincere, ma ci sono dati negativi «Ma noi abbiamo già perso, abbiamo perso negli anni passati e anche contro il Benevento quest’anno. Per cui questo è un dato negativo, poi dobbiamo migliorare la qualità in trequarti, perché noi abbiamo qualità per andare a chiudere partite come quella di oggi dove andavamo al limite dell’area» Come si sta sull’attico del condominio ora? «Certo ma noi dobbiamo ancora crescere, perché c’è potenzialità. Stasera abbiamo fatto una buonaperché l’abbiamo sempre gestita senza andare in affanno, se l’avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio perché oramai la gente si aspetta tanto e quando prendi un tiro in porta o un gol bisogna vedere come si reagisce. Quindi bisogna essere ...

