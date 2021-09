Spalletti | ”Cagliari? Potevamo chiuderla prima | Anguissa è forte ed intelligente”

(Di domenica 26 settembre 2021): “Onoriamo sempre la maglia,e’e tenerissimo. Ha fatto subito amicizia con tutto il gruppo” Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul. Queste le sue parole: IL NAPOLI ONORA SEMPRE LA MAGLIA “Ogni volta che indossiamo la maglia del Napoli la dobbiamo onorare. -affermacome riportato da NapoliMagazine.Com- Questo e’ l’aspetto negativo. Poi e’ chiaro che dobbiamo chiuderele partite. Diciamo pure che abbiamo occupato gli spazi bene. I millesimi e il condominio? Ciro Ferrara ha la villa, non abita in un condominio (sorride, ndr). -prosegue– Ho un bel ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Mi aspetto un Cagliari organizzato. Dobbiamo dare il massimo sfruttando ciascuna qualità individuale i… - ContropiedeA : Luca Telese ha voluto dare coraggio a Mazzarri e ha detto che il Cagliari ha giocato bene. Poi il siluro per Spalle… - Cagliari_1920 : Napoli Cagliari, lite a fine primo tempo tra Caceres e Spalletti #cagliaricalcio - infoitsport : Napoli-Cagliari, pagelle Del Genio: 'Rui ottimo, Anguissa dominatore. Mando un messaggio a Spalletti' - infoitsport : Napoli-Cagliari 2-0: Osimhen e Insigne (che fa 400), Spalletti torna in vetta da solo -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Cagliari

Chi è riuscito a prendere il massimo da queste prime sei giornate è stato il Napoli di(...Verona 5 ( - 6) Sampdoria 5 ( - 5) Genoa 5 (=) Spezia 4 ( - 1) Venezia 4 (neopromossa)2 ( -...... Marcangeli e Balzani per Lazio - Roma, Annunziata per Napoli -e D'Aco per Venezia - ...63 Centrocampista: Tonali (Milan) 7,00 Attaccante: Insigne (Napoli) 7,17 Allenatore:(Napoli) ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Telese, giornalista: “A me sembra che il Cagliari abbia giocato bene contro il Napoli. C’è stata una follia di Godin che ha ...La squadra di Luciano Spalletti viaggia molto più forte del Napoli di Gennaro Gattuso. Male la Juventus di Allegri.