"Sono passati dal 2 al 15 per cento". Bassetti, il dato sconvolgente sui no vax: di chi è la colpa (Di domenica 26 settembre 2021) Matteo Bassetti attacca quei partiti che hanno fatto esplodere il movimento no vax in Italia. "Erano il 2 per cento e grazie ai partiti populisti Sono diventati il 15 per cento", tuona il professore ordinario di Malattie infettive all'Università di Genova e primario al San Martino. Bassetti in una intervista a La Stampa. E si scaglia contro "le responsabilità politiche che frenano la campagna vaccinale". "Alcuni partiti soffiano sul fuoco no nax, mentre sui vaccini la politica dovrebbe restare unita", aggiunge ancora Bassetti. Che non si spiega la ragione per la quale Fratelli d'Italia e Lega invece di candidarsi a guidare il Paese lisciano il pelo ai no vax: "Me lo chiedo spesso e penso sia un errore storico. Da liberale cresciuto leggendo Montanelli non li trovo maturi, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Matteoattacca quei partiti che hanno fatto esplodere il movimento no vax in Italia. "Erano il 2 pere grazie ai partiti populistidiventati il 15 per", tuona il professore ordinario di Malattie infettive all'Università di Genova e primario al San Martino.in una intervista a La Stampa. E si scaglia contro "le responsabilità politiche che frenano la campagna vaccinale". "Alcuni partiti soffiano sul fuoco no nax, mentre sui vaccini la politica dovrebbe restare unita", aggiunge ancora. Che non si spiega la ragione per la quale Fratelli d'Italia e Lega invece di candidarsi a guidare il Paese lisciano il pelo ai no vax: "Me lo chiedo spesso e penso sia un errore storico. Da liberale cresciuto leggendo Montanelli non li trovo maturi, anche ...

Advertising

OptaPaolo : 12 - Prima partita da titolare in Serie A per Daniel #Maldini: sono passati 12 anni e 117 giorni (31/05/2009 vs Fio… - acmilan : Despite the swampy pitch, #OnThisDay 19 years ago, Seedorf scored his first goal for us! ?? Il campo pesante non f… - NetflixIT : 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28… - ArtiHare : Purtroppo per una #Nunzia Schilirò vi sono centinaia di ex Servitori del Popolo passati a fare i Servi del Regime #ForzeDellOrdineSanitario - crisidipanic0 : @sentocaldo 'sono passati 84 anni' (era così mi pare il meme) -