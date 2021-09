Sonia Bruganelli posta una foto con Magalli | Adriana Volpe risponde con un post e li asfalta

Leggi su baritalianews

(Di domenica 26 settembre 2021), la moglie di Paolo Bonolis, la conosciamo tutti da tempo come una grande provocatrice e quest’anno, in questa edizione del Grande fratello vip nel ruolo di opinionista, lo sta confermando in pieno. Infatti, laè molto vivace intellettualmente e, arguta e tagliente lo è, non tanto nei confronti dei concorrenti ai quali comunque non risparmia le sue mitragliate ma anche e soprattutto nei confronti della sua collega opinionista,con quale, è evidente a tutti, non corra affatto buon sangue.unasui social insieme a GiancarloLa moglie di Paolo Bonolis ha lanciato un’altra delle sue lame affilate alla volta della ...