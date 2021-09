Sonia Bruganelli e la figlia malata | “Nessuna sua foto da neonata perché avevo paura di affezionarmi”

(Di domenica 26 settembre 2021)ospite a Verissimo Oltre all’appuntamento di sabato pomeriggio, Verissimo tornerà su Canale 5 anche domenica 26 settembre con un’altra puntata. In quell’occasione la padrona di casa Silvia Toffanin ospiterà l’attuale opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Avendola registrata prima, già l’ufficio stampa ha svelato alcuni stralci dell’intervista. In quell’occasione L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - davidemaggio : Sonia #Bruganelli e #Magalli 'perfidamente' a cena insieme. La #Volpe li percula su Instagram: «Come sono bellini.… - LuisaRagni : RT @StraNotizie: Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli insieme, Adriana Volpe sbotta furiosa - GScuccimarri : E anche qui la parte finale vale tutto il pezzo anche se anche il resto merita - MondoTV241 : Bruganelli/Volpe parte il dissing, dopo la foto social un utente web sbugiarda Sonia #soniabruganelli #adrianavolpe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Continua il botte e risposta social frae Adriana Volpe , le due opinioniste del Grande Fratello Vip scelte appositamente da Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality. GFVip,e il botta e risposta ...posta una foto in compagnia di Giancarlo Magalli e fa infuriare Adriana Volpe . L'opinionista del Grande Fratello Vip si ritrae sorridente al fianco di Magalli, storico nemico della ...Continua il botte e risposta social fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del Grande Fratello Vip scelte appositamente da Alfonso Signorini per la nuova edizione ...Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del Grande Fratello Vip, sono protagoniste in queste ore di uno scontro social a colpi di Instagram ...