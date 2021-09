Sonia Bruganelli crolla parlando del padre morto all’improvviso (Di domenica 26 settembre 2021) Più volte Sonia Bruganelli ha parlato di sua figlia Silvia ma c’è un altro dolore, la morte di suo padre. E’ andato via troppo presto, è morto all’improvviso senza che nessuno potesse salutarlo per l’ultima volta. Il padre di Sonia Bruganelli era uno sportivo, aveva infatti appena giocato, era appena tornato a casa. A Verissimo racconta che aveva portato le patatine a sua madre. Attendeva il caffè, era in camera, quando sua madre l’ha visto ha pensato stesse dormendo, era disteso sul letto e l’ha lasciato riposare, non poteva immaginare che avesse invece avuto un malore. Hanno poi ipotizzato che avesse avuto un aneurisma. In pochi minuti non era più con loro. A ricevere la telefonata fu Paolo Bonolis, alle 5 di notte. Sonia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 settembre 2021) Più volteha parlato di sua figlia Silvia ma c’è un altro dolore, la morte di suo. E’ andato via troppo presto, èsenza che nessuno potesse salutarlo per l’ultima volta. Ildiera uno sportivo, aveva infatti appena giocato, era appena tornato a casa. A Verissimo racconta che aveva portato le patatine a sua madre. Attendeva il caffè, era in camera, quando sua madre l’ha visto ha pensato stesse dormendo, era disteso sul letto e l’ha lasciato riposare, non poteva immaginare che avesse invece avuto un malore. Hanno poi ipotizzato che avesse avuto un aneurisma. In pochi minuti non era più con loro. A ricevere la telefonata fu Paolo Bonolis, alle 5 di notte....

