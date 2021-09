Slittino | raduno a Sochi per la squadra italiana di Coppa del Mondo in vista della trasferta cinese

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Italia verso i Giochi Olimpici di Pechino 2022, in attesa dell’inizio dei vari circuiti didel. Laazzurra diartificiale sarà di scena a, in Russia, per un periodo di allenamenti di due settimane, da lunedì 27 settembre a sabato 9 ottobre. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha optato dunque per undi preparazione nella sede delle Olimpiadi 2014 prima di effettuare il successivo blocco di allenamenti sulla pista olimpicadi YanQing (da martedì 5 a domenica 24 ottobre), come obbligatorio da regolamento per testare il tracciato che ospiterà la prossima edizionerassegna a cinque cerchi. Convocati in Russia tutti gli elementi del team azzurro di ...