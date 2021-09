Siri: “Lamorgese permette rave e punisce Schilirò. Deriva umiliante” (Di domenica 26 settembre 2021) “Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che consente un rave party abusivo non vorrà mica prendersela con una poliziotta solo perché partecipa senza divisa da libera cittadina nelle piene prerogative dell’art. 17 della Costituzione a una manifestazione pacifica. Stiamo prendendo una Deriva che umilia tutti”. Armando Siri senatore della Lega lo scrive su Facebook intervenendo sulla vicenda della vicequestore della Polizia di Stato Nunzia Alessandra Schilirò che ha parlato dal palco della manifestazione No green pass di Roma. “Sto ricevendo decine di messaggi da cittadini vaccinati e non pro vax e no vax tutti senza distinzione preoccupati per questa Deriva autoritaria- prosegue Siri- Io non penso che Matteo Salvini da ministro dell’Interno se la sarebbe mai ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 26 settembre 2021) “Il ministro dell’Interno Lucianache consente unparty abusivo non vorrà mica prendersela con una poliziotta solo perché partecipa senza divisa da libera cittadina nelle piene prerogative dell’art. 17 della Costituzione a una manifestazione pacifica. Stiamo prendendo unache umilia tutti”. Armandosenatore della Lega lo scrive su Facebook intervenendo sulla vicenda della vicequestore della Polizia di Stato Nunzia Alessandrache ha parlato dal palco della manifestazione No green pass di Roma. “Sto ricevendo decine di messaggi da cittadini vaccinati e non pro vax e no vax tutti senza distinzione preoccupati per questaautoritaria- prosegue- Io non penso che Matteo Salvini da ministro dell’Interno se la sarebbe mai ...

