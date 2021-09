Simona Ventura: aneddoti e curiosità della vita privata e professionale (Di domenica 26 settembre 2021) In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Simona Ventura si è raccontata snocciolando aneddoti e curiosità Il 3 ottobre Simona Ventura tornerà in tv con “Citofonare Rai2?, il programma che la vedrà a fianco di Paola Perego. In occasione di questa nuova avVentura, la conduttrice si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. «Lavorare con un’amica sarà senz’altro bello, perché questo è Paola per me. È una persona buona, romantica, cui voglio molto bene» ha dichiarato Simona Ventura, accennando al nuovo programma con Paola Perego che per lei è prima di tutto un’ amica. Una carriera costellata di successi e qualche flop per Simona Ventura che ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021) In un’intervista rilasciata al CorriereSera,si è raccontata snocciolandoIl 3 ottobretornerà in tv con “Citofonare Rai2?, il programma che la vedrà a fianco di Paola Perego. In occasione di questa nuova av, la conduttrice si è raccontata in una lunga intervista al CorriereSera. «Lavorare con un’amica sarà senz’altro bello, perché questo è Paola per me. È una persona buona, romantica, cui voglio molto bene» ha dichiarato, accennando al nuovo programma con Paola Perego che per lei è prima di tutto un’ amica. Una carriera costellata di successi e qualche flop perche ...

