Si allontana il rinnovo di Dybala | è pronto a dire sì ad un’offerta!

(Di domenica 26 settembre 2021) La situazionein casa Juventus non è ancora stata risolta. La Joya ha un contratto in scadenza a giugno e i discorsi tra l’argentino e i bianconeri vanno avanti da tempo. L’ex Palermo è legato al mondo Juventus e vorrebbe rimanere a Torino ma il tempo è un nemico importante, così come la concorrenza dei grandi club europei. Su, infatti, stando a quanto riferiscono dalla Spagna, ci sarebbe il Barcellona. I blaugrana vorrebbero la Joya per sostituire Messi, partito in estate alla volta di Parigi. Il fantasista argentino starebbe ragionando su questa proposta. La Juve è avvisata. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.