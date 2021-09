Shakhtar Inter, ecco chi arbitrerà il match di Champions League (Di domenica 26 settembre 2021) La Uefa ha appena reso noto la destinazione arbitrale per il match di Champions League tra Shakhtar e Inter Sarà Shakhtar Inter la prossima partita di Champions League. Il match, valvole per la seconda giornata della fase a gironi, si giocherà martedì alle ore 19.00 a Kiev. La Uefa ha reso nota la designazione arbitrale: sarà Istvan Kovacs ad arbitrare la partita. Questa la designazione completa: Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)Assistenti arbitrali: Vasile Florin Marinescu (Romania) – Ovidiu Artene (Romania)Quarto ufficiale: Andrei Chivulete (Romania)Arbitro VAR: Marco Fritz (Germania)Assistente VAR: Ovidiu Hategan (Romania) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) La Uefa ha appena reso noto la destinazione arbitrale per ilditraSaràla prossima partita di. Il, valvole per la seconda giornata della fase a gironi, si giocherà martedì alle ore 19.00 a Kiev. La Uefa ha reso nota la designazione arbitrale: sarà Istvan Kovacs ad arbitrare la partita. Questa la designazione completa: Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)Assistenti arbitrali: Vasile Florin Marinescu (Romania) – Ovidiu Artene (Romania)Quarto ufficiale: Andrei Chivulete (Romania)Arbitro VAR: Marco Fritz (Germania)Assistente VAR: Ovidiu Hategan (Romania) L'articolo proviene da Calcio News 24.

