Serie B | il Parma ferma la striscia vincente del Pisa Del Prato risponde a Lucca 1-1

(Di domenica 26 settembre 2021) Finisce 1-1, big match della 6a giornata diBKT 2021-22. Al Tardini passano gli ospiti con il “solito” Lorenzoal 13?, terzo centro per il classe 2000 in stagione. In avvio di ripresa i ducali trovano il pari con Enrico Del, risultato che mantiene fino al triplice fischio del direttore di gara Prontera. Ilrimane in vetta alla classifica ela suadi cinque successi consecutivi, ora è a 16 punti. Naviga ancora a mezza classifica il, tredicesimo a quota 8. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

