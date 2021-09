Serie A, Milan in testa grazie a Maldini (junior) e Diaz. Inter - Atalanta, pari scintillante. Rimonta Genoa FOTO E TABELLINI (Di domenica 26 settembre 2021) Niente male l'antipasto della sesta giornata di Serie A. Che qualcosa sarebbe successo era nell'aria già da prima, tenendo conto che in programma c'erano le gare delle due Milanesi. Ma i tre anticipi ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 26 settembre 2021) Niente male l'antipasto della sesta giornata diA. Che qualcosa sarebbe successo era nell'aria già da prima, tenendo conto che in programma c'erano le gare delle dueesi. Ma i tre anticipi ...

Advertising

acmilan : A hard-fought victory on the road: our write-up of #SpeziaMilan ?? - AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - OptaPaolo : 12 - Prima partita da titolare in Serie A per Daniel #Maldini: sono passati 12 anni e 117 giorni (31/05/2009 vs Fio… - GrifoRampante : Il Milan in vetta. Daniel Maldini, esordio da titolare e gol - Dalla_SerieA : Serie A, vince il Milan, pari pirotecnici tra Inter-Atalanta e Genoa-Verona - -