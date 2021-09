Serie A | calendario partite di oggi | orari 26 settembre | canali tv | streaming DAZN e Sky

(Di domenica 26 settembre 2021) Dopo gli anticipi di ieri, che hanno ridisegnato la classifica, laA 2021-2022 è pronta, domenica 26, a tornare in campo con la seconda parte del programma relativo alla sesta giornata. Saranno ben sei lein agenda: una alle 12.30, tre alle 15, una alle 18 e una alle 20.45, con particolare attenzione sul lunch match, nel quale la Juventus sarà impegnata contro la Sampdoria, e sul derby capitolino fra Roma e Lazio. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e glidi tutte ledella sesta giornata della ...

Dopo gli anticipi di ieri, che hanno ridisegnato la classifica, la Serie A 2021-2022 è pronta oggi, domenica 26 settembre, a tornare in campo con la seconda parte del programma relativo alla sesta giornata. Tutto pronto per la prima giornata di Serie A di basket. Ha preso il via ieri, con l'anticipo tra GeVi Napoli e Olimpia Milano, la regular season del massimo campionato italiano della palla a spicchi.