Serena Williams | la campionessa che ha trasformato il tennis compie 40 anni | le cinque partite-simbolo della sua carriera

(Di domenica 26 settembre 2021) Dominio e incostanza. Divisiva e amata.è stata tante cose lungo la sua. Le polemiche per certi suoi atteggiamenti e i clamori per alcuni suoi outfit si mischiano con i titoli e i riconoscimenti che la minore delle sorelleha saputo mettere insieme, diventando una delle più grandi atletestoria delfemminile. Maè anche altro. Un esempio sportivo per tutto ile, sopratutto, per il movimento afro-americano. Una fonte da cui hanno tratto ispirazionete come Stephens a Coco Gauff. Unache ha subito uno stop per la gravidanza e che oggi, nel giorno dei suoi 40, abbiamo deciso di ripercorrere ...

Jamekanasce a Saginaw, in Michigan, il 26 settembre 1981. Soprannominata The Queen ("La regina"), e' considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi. Con un patrimonio netto ...La regina del tennis compie 40 anni e non vuole ancora abdicare.dall'alto dei suoi 23 Slam conquistati in 24 anni di professionismo, oltre mille partite giocate (con l'85% dei successi), il soprannome "The Queen" se l'è guadagnato sul campo. È ...Serena Jameka Williams nasce a Saginaw, in Michigan, il 26 settembre 1981. Soprannominata The Queen ('La regina'), e' considerata una delle ...Ferma da Wimbledon, tornerà in campo probabilmente a gennaio, in Australia. Intanto fa la mamma (di Olympia, nata nel 2017) e partecipa ad eventi come il Met Gala, a cui si è presentata con un mantell ...