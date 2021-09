“Se parli da solo…”: battibecco tra Mazzarri e Ferrara in diretta (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli per 2-0, Mazzarri è stato intervistato da DAZN dove ha avuto un piccolo battibecco con Ferrara. Il Cagliari è uscito perdente dal match contro il Napoli che ha vinto grazie ai gol di Osimhen ed Insigne su calcio di rigore. I sardi hanno difeso per tutta la gara, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli per 2-0,è stato intervistato da DAZN dove ha avuto un piccolocon. Il Cagliari è uscito perdente dal match contro il Napoli che ha vinto grazie ai gol di Osimhen ed Insigne su calcio di rigore. I sardi hanno difeso per tutta la gara, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Giacomo16887166 : @andriapesa @autocostruttore Forse tu parli xche fai il leone da tastiera,io ho avuto mio fratello e mia madre,ma p… - MVDEINTAM : @moccafratt madonna mi sembra che parli solo per dare aria alla bocca, spara certe puttanate - AsGio17 : @OhhMyreal @ilTheo @_enz29 dovreste pensare più alla persona calcisticamente parlando e non personalmente. ti basi… - Mariann81594580 : @Fefeica06 @CouchPotato7 @LGrullita Leggendo questo lo trovo peggio pk criticare una ragazza solo dal aspetto estet… - fantaszharry0 : Ho visto solo ora il video su insta di Nunzio, ora capisco tutto, ma non dici che parli oggettivamente quando tu cr… -