Scrive e parla Asimov | l' intelligenza artificiale in redazione  

AGI - "Scrittura più intelligenza artificiale, facile: Asimov". Quando Nicola Grandis ha pensato a come chiamare questo pacchetto di soluzioni destinato al giornalismo, non ha avuto dubbi. L'intreccio tra la produzione di contenuti e l'autore delle Tre leggi della robotica è venuto naturale. Anche se poi Asimov va oltre Asimov: l'intelligenza artificiale sviluppata da Asc27, la startup fondata da Grandis in piena pandemia, non si limita a Scrivere ma recita, crea podcast e avatar. E allora mettiamoci l'anima in pace: le macchine sostituiranno i giornalisti. Anzi no, calma: "L'obiettivo – spiega Grandis - è lavorare accanto all'uomo. Asimov non vuole sostituirsi a nessuno ma aiutare nella realizzazione dei contenuti. Solleva i ...

