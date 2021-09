Scoperta piantagione di marijuana nel Casertano | coniugi ai domiciliari

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Trentadue piante diper un peso di 750 chilogrammi sono state sequestrate dai carabinieri a Castel Volturno (Caserta); nel corso dell’operazione sono finiti in manette e poi aidue, lui 74enne, già noto alle forze dell’ordine, lei di 64 anni senza precedenti penali. Laè statadai militari all’interno di un podere, di proprietà della coppia, adibito ad azienda agro faunistica; qui sono state rinvenute 32 piante didell’altezza di circa due metri, di cui 18 in fase di essiccazione e 14 in fase di coltivazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

