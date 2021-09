Scholz-Laschet, sfida all’ultimo voto per il dopo Merkel “la fine di un’era”: oggi le votazioni (Di domenica 26 settembre 2021) dopo 16 anni, si mette la parola fine all’era Merkel. In Germania, oggi i tedeschi sono chiamati ad eleggere il Bundestag, la Camera bassa del Parlamento federale che poi a sua volta dovrà trovare una maggioranza e votare il nuovo cancelliere, figura guida del Paese per i prossimi quattro anni. Aperti i seggi in Germania per le elezioni legislative che segneranno il dopo Merkel: dalle urne uscirà il nome del successore della cancelliera rimasta al potere per 16 anni, una sfida all’ultimo voto fra il socialdemocratico Olaf Scholz e Armin della Cdu-Csu. Le operazioni di voto sono cominciate questa mattina alle 8 ora italiana e termineranno alle 18. Sono in corsa ben 47 partiti. Tra questi, solo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021)16 anni, si mette la parolaall’era. In Germania,i tedeschi sono chiamati ad eleggere il Bundestag, la Camera bassa del Parlamento federale che poi a sua volta dovrà trovare una maggioranza e votare il nuovo cancelliere, figura guida del Paese per i prossimi quattro anni. Aperti i seggi in Germania per le elezioni legislative che segneranno il: dalle urne uscirà il nome del successore della cancelliera rimasta al potere per 16 anni, unafra il socialdemocratico Olafe Armin della Cdu-Csu. Le operazioni disono cominciate questa mattina alle 8 ora italiana e termineranno alle 18. Sono in corsa ben 47 partiti. Tra questi, solo ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Elezioni in Germania: Scholz e Laschet sul filo: per l’Europa c’e' il rischio di un ritorno all’austerita' - angiuoniluigi : RT @giusmo1: Elezioni in Germania, Scholz e Laschet sul filo: per l’Europa c’è il rischio di un ritorno all’austerità - repubblica : Elezioni in Germania, Scholz e Laschet sul filo: per l’Europa c’è il rischio di un ritorno all’austerità… - Elisabe94838092 : RT @giusmo1: Elezioni in Germania, Scholz e Laschet sul filo: per l’Europa c’è il rischio di un ritorno all’austerità - repubblica : RT @giusmo1: Elezioni in Germania, Scholz e Laschet sul filo: per l’Europa c’è il rischio di un ritorno all’austerità -