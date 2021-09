Sassuolo-Salernitana | Castori | “Penalizzati dalla condizione | paghiamo la sfortuna”

Advertising

TuttoMercatoWeb : Il Sassuolo torna a sorridere, notte fonda per la Salernitana: al Mapei finisce 1-0, decide Berardi - SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Empoli 2-1 Bologna Sassuolo 0-0 Salernitana Udinese 0-1 Fiorentina #SSFootball - martinLuengo2 : Sassuolo 1 (Domenico Berardi 54') Salernitana 0, Juventus 3 (Paulo Dybala 10' Leonardo Bonucci 43' Manuel Locatelli… - genovesergio76 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Sassuolo torna a sorridere, notte fonda per la Salernitana: al Mapei finisce 1-0, decide Berardi - ilcirotano : Il Sassuolo di Dionisi sorride con Berardi: Salernitana k.o. 1-0 - -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Salernitana

Così Alessio Dionisi , tecnico del, dopo l'1 - 0 rifilato allae la prima vittoria casalinga stagionale. " Potevamo chiuderla prima, ma bisogna rendere merito alla...Commenta per primo Fabrizio Castori , allenatore della, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta sul campo del: 'Abbiamo giocato una grande partita, ma non abbiamo realizzato le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo avuto un ...La sesta giornata di Serie A vede la Juventus battere soffrendo la Sampdoria, mentre la Fiorentina espunga la Dacia Arena di Udine ...Sassuolo-Salernitana è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Era prevedibile che per il debuttante Alessio Dionisi non sarebbe stato sempli ...