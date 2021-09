San Tammaro, comizio di LeAli: D’Angelo punta su periferie e turismo (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Tammaro (Ce) – Lunedì, 27 settembre, il secondo comizio elettorale della lista LeAli con Vincenzo D’Angelo sindaco. L’appuntamento è alle 20.30 in piazza Cappella a San Tammaro. Fabiola Roberti, Daniela Cantiello, Giuseppe Mingione, Errico Scala e Giuseppe Fierro esporranno ai cittadini alcuni punti del programma elettorale. In particolare la loro attenzione sarà puntata su due questione di rilievo quali turismo e periferie. A chiudere l’incontro con i cittadini sarà il candidato sindaco D’Angelo. “Nel nostro programma elettorale abbiamo previsto interventi di varia natura per avviare una rigenerazione delle periferie che consenta non solo una riqualificazione ambientale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Ce) – Lunedì, 27 settembre, il secondoelettorale della listacon Vincenzosindaco. L’apmento è alle 20.30 in piazza Cappella a San. Fabiola Roberti, Daniela Cantiello, Giuseppe Mingione, Errico Scala e Giuseppe Fierro esporranno ai cittadini alcuni punti del programma elettorale. In particolare la loro attenzione saràta su due questione di rilievo quali. A chiudere l’incontro con i cittadini sarà il candidato sindaco. “Nel nostro programma elettorale abbiamo previsto interventi di varia natura per avviare una rigenerazione delleche consenta non solo una riqualificazione ambientale ...

