San Marino | il referendum volto alla depenalizzazione dell’aborto

Storico referendum a San Marino sulla depenalizzazione dell'aborto. Nel piccolo stato l'aborto è considerato un reato punibile con la reclusione fino a tre anni per la donna a cui si sottopone al trattamento e sei anni per il medico che lo pratica. Nel corso degli anni le donne sammarinesi hanno eluso la legge venendo ad abortire in Italia. Il referendum è stato proposto in data 26 settembre dalle 7 alle 20. La minuscola enclave dalla forte tradizione cattolica è uno dei pochi stati europei (assieme a Città del Vaticano, Malta e Andorra) a vietare completamente l'aborto. L'aborto è un reato a San Marino A oggi, l'aborto è un reato punibile con tre anni di carcere per chi si sottopone a tale pratica e fino a sei anni di carcere per il medico che la compie.

