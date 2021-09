San Marino depenalizza l’aborto: maggioranza schiacciante per il sì al 77,3% (Di domenica 26 settembre 2021) San Marino ha scelto di depenalizzare l’aborto. Il referendum di oggi, 26 settembre, ha visto i sì prevalere con il 77,3% dei voti. L’affluenza è stata del 41,1%: non c’era necessità di raggiungere un quorum, abolito sempre con un referendum cinque anni fa. Finora, secondo quanto previsto dalla legge, le donne di San Marino non possono abortire neanche se sono in pericolo di vita. Il codice penale punisce l’interruzione di gravidanza con il carcere da tre a sei anni. Il quesito propositivo di iniziativa popolare, al centro del referendum di oggi, chiedeva di introdurre l’interruzione volontaria della gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente nei casi in cui vi sia pericolo per la vita della donna o vi siano malformazioni del feto. September 26, 2021 La campagna di ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Sanha scelto dire. Il referendum di oggi, 26 settembre, ha visto i sì prevalere con il 77,3% dei voti. L’affluenza è stata del 41,1%: non c’era necessità di raggiungere un quorum, abolito sempre con un referendum cinque anni fa. Finora, secondo quanto previsto dalla legge, le donne di Sannon possono abortire neanche se sono in pericolo di vita. Il codice penale punisce l’interruzione di gravidanza con il carcere da tre a sei anni. Il quesito propositivo di iniziativa popolare, al centro del referendum di oggi, chiedeva di introdurre l’interruzione volontaria della gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente nei casi in cui vi sia pericolo per la vita della donna o vi siano malformazioni del feto. September 26, 2021 La campagna di ...

