San Marino alle urne per il referendum sull’aborto. I promotori: “Giorno storico. Ci proviamo da 18 anni, ma la Chiesa si oppone” (Di domenica 26 settembre 2021) Il 26 settembre è arrivato e San Marino si prepara a un appuntamento con la storia, che l’Unione delle Donne Sammarinesi reclama da 18 anni. Domani, infatti, con un referendum popolare i cittadini sammarinesi saranno chiamati a scegliere se rendere legale o meno l’aborto entro le 12 settimane di gravidanza e anche oltre questo periodo in caso di pericolo di vita per la donna o per gravi malformazioni del feto. “Siamo sotto grande pressione – commenta a Ilfattoquotidiano.it la presidente Uds Karen Pruccoli – Il comitato del ‘no’ ha dalla sua parte il maggiore partito del Paese, la Democrazia Cristiana, insieme alla Diocesi, il Vescovo, gli scout, Comunione e Liberazione, Carità senza Confini, Azione Cattolica, Provita&Famiglia, tutta la Chiesa e anche il Papa. Se vinciamo è una bella vittoria”. Come ci raccontava la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Il 26 settembre è arrivato e Sansi prepara a un appuntamento con la storia, che l’Unione delle Donne Sammarinesi reclama da 18. Domani, infatti, con unpopolare i cittadini sammarinesi saranno chiamati a scegliere se rendere legale o meno l’aborto entro le 12 settimane di gravidanza e anche oltre questo periodo in caso di pericolo di vita per la donna o per gravi malformazioni del feto. “Siamo sotto grande pressione – commenta a Ilfattoquotidiano.it la presidente Uds Karen Pruccoli – Il comitato del ‘no’ ha dalla sua parte il maggiore partito del Paese, la Democrazia Cristiana, insieme alla Diocesi, il Vescovo, gli scout, Comunione e Liberazione, Carità senza Confini, Azione Cattolica, Provita&Famiglia, tutta lae anche il Papa. Se vinciamo è una bella vittoria”. Come ci raccontava la ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO VINCE ANCORAAA ?? ENEA FAVOLOSO SUL PODIOOOOOO LIVE ? - Eurosport_IT : PECCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Il pilota della Ducati conduce dall'inizio alla fine il GP di San Marino e ottiene la… - SkySportMotoGP : ?? TRIPLETTA ITALIANA A MISANOOOOO ?? Foggia vince ancora e riapre il Mondiale ? Fenati cade quando era in fuga Risul… - simcopter : RT @UAAR_it: A San Marino oggi si vota per il diritto di abortire. A San Marino l'#aborto è reato sia per le donne che lo chiedono che per… - qn_carlino : San Marino al voto per legalizzare l’aborto -