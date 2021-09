San Giovanni Bianco, Enrica Bonzi è la prima candidata donna: “Lavoro e crescita demografica le priorità” (Di domenica 26 settembre 2021) San Giovanni Bianco. È Enrica Bonzi il candidato sindaco presentato a San Giovanni Bianco dalla lista dell’uscente maggioranza: 61 anni e 42 di servizio negli ospedali della provincia, dopo 25 anni al Papa Giovanni è stata caposala del reparto di medicina all’Ospedale di San Giovanni Bianco. Nelle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre, per lei sarà sfida a due con Luciano Valaguzza, ex consigliere regionale, già candidato alle scorse amministrative. “Per legge, non era possibile un terzo mandato per Marco Milesi quindi, all’interno del gruppo, si stava riflettendo sull’ipotesi di un candidato sindaco donna ed è stato fatto il mio nome – spiega Bonzi -. Dopo qualche titubanza alla fine ho accettato, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 settembre 2021) San. Èil candidato sindaco presentato a Sandalla lista dell’uscente maggioranza: 61 anni e 42 di servizio negli ospedali della provincia, dopo 25 anni al Papaè stata caposala del reparto di medicina all’Ospedale di San. Nelle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre, per lei sarà sfida a due con Luciano Valaguzza, ex consigliere regionale, già candidato alle scorse amministrative. “Per legge, non era possibile un terzo mandato per Marco Milesi quindi, all’interno del gruppo, si stava riflettendo sull’ipotesi di un candidato sindacoed è stato fatto il mio nome – spiega-. Dopo qualche titubanza alla fine ho accettato, ...

