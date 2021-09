San Francesco: il ribelle reazionario (Di domenica 26 settembre 2021) Del poverello di Assisi abbiamo un'immagine edulcorata: una sorta di figlio dei fiori ante litteram, che parlava agli animali, amava la natura, rifuggiva la guerra. Non è falsa, ma incompleta e superficiale. In realtà, come spiega in uno splendido libro Franco Cardini, di fronte al suo tempo «moderno», il religioso predicava il ritorno alle origini e ai valori del passato. E la sua «povertà» era rinuncia consapevole alla volontà di potenza. E se invece fosse stato un reazionario? Certo, forse è ingiusto e un filo scorretto giudicare un personaggio storico utilizzando le categorie del nostro tempo, soprattutto quelle politiche. Tuttavia la questione è estremamente intrigante, e forse vale la pena di forzare un po' la mano: l'uomo di cui ci accingiamo a parlare, dopo tutto, non è semplicemente una figura collocata da qualche parte nel passato. No: è ancora vivo, cammina ... Leggi su panorama (Di domenica 26 settembre 2021) Del poverello di Assisi abbiamo un'immagine edulcorata: una sorta di figlio dei fiori ante litteram, che parlava agli animali, amava la natura, rifuggiva la guerra. Non è falsa, ma incompleta e superficiale. In realtà, come spiega in uno splendido libro Franco Cardini, di fronte al suo tempo «moderno», il religioso predicava il ritorno alle origini e ai valori del passato. E la sua «povertà» era rinuncia consapevole alla volontà di potenza. E se invece fosse stato un? Certo, forse è ingiusto e un filo scorretto giudicare un personaggio storico utilizzando le categorie del nostro tempo, soprattutto quelle politiche. Tuttavia la questione è estremamente intrigante, e forse vale la pena di forzare un po' la mano: l'uomo di cui ci accingiamo a parlare, dopo tutto, non è semplicemente una figura collocata da qualche parte nel passato. No: è ancora vivo, cammina ...

