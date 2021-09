San Andreas: la trama, il cast e il trailer del film con Dwayne Johnson in onda stasera su Italia1 (Di domenica 26 settembre 2021) La proposta di Italia1 per la prima serata di domenica 26 settembre 2021 è un film adrenalinico che vede come protagonista il divo del cinema action americano Dwayne Johnson. La pellicola di genere catastrofico dal titolo San Andreas mette al centro della sua storia la disastrosa possibilità che la sua famosa faglia, che percorre gli Stati Uniti d’America per 1200 chilometri, si muovesse effettivamente come tanti esperti sismologi temono che possa accadere. La trama ed il cast del film in onda sul canale Mediaset. San Andreas: il cast del film in onda su Italia1 San Andreas è un film di genere catastrofico del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021) La proposta diper la prima serata di domenica 26 settembre 2021 è unadrenalinico che vede come protagonista il divo del cinema action americano. La pellicola di genere catastrofico dal titolo Sanmette al centro della sua storia la disastrosa possibilità che la sua famosa faglia, che percorre gli Stati Uniti d’America per 1200 chilometri, si muovesse effettivamente come tanti esperti sismologi temono che possa accadere. Laed ildelinsul canale Mediaset. San: ildelinsuSanè undi genere catastrofico del ...

Advertising

GuidaTVPlus : 26-09-2021 21:20 #Italia1 San Andreas #FilmAzione,Avventura,Drammatico #StaseraInTV - gtavicecityru : AGV PISTA FUTURO - GTAallcom : AGV PISTA FUTURO - zazoomblog : Scherzi a parte San Andreas o Love on ice? La tv del 26 settembre - #Scherzi #parte #Andreas #settembre - SantiXVl : Poco fa mentre stavo mettendo la freccia ho per sbaglio acceso il faro abbagliante per 4 millesimi di secondo e il… -