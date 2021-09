Sampdoria, D’Aversa: «Juve in ripresa, non fidiamoci. Punto su Quagliarella» (Di domenica 26 settembre 2021) Sampdoria, D’Aversa presenta il match all’Allianz Stadium contro la Juventus: le parole del tecnico blucerchiato a Il Secolo XIX Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, presenta il match all’Allianz Stadium contro la Juventus: le parole del tecnico blucerchiato a Il Secolo XIX. SCONFITTA – «Dopo un 4-0 la priorità è pulirsi a livello mentale, non possiamo permetterci di scendere in campo con dubbi o perplessità. Oltre alle difficoltà sotto il profilo fisico, abbiamo avuto un giorno di tempo in meno per recuperare e qualcuno sarà chiamato a giocare tre partite in una settimana. Ma comunque parliamo di sport, ricordiamoci che il nostro è un bel mestiere. I sacrifici sono ben altri». INFORTUNATI – «Qualche cambiamento ci sarà, ma non mi piace parlare di turnover e non abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021)presenta il match all’Allianz Stadium contro lantus: le parole del tecnico blucerchiato a Il Secolo XIX Roberto, tecnico della, presenta il match all’Allianz Stadium contro lantus: le parole del tecnico blucerchiato a Il Secolo XIX. SCONFITTA – «Dopo un 4-0 la priorità è pulirsi a livello mentale, non possiamo permetterci di scendere in campo con dubbi o perplessità. Oltre alle difficoltà sotto il profilo fisico, abbiamo avuto un giorno di tempo in meno per recuperare e qualcuno sarà chiamato a giocare tre partite in una settimana. Ma comunque parliamo di sport, ricordiamoci che il nostro è un bel mestiere. I sacrifici sono ben altri». INFORTUNATI – «Qualche cambiamento ci sarà, ma non mi piace parlare di turnover e non abbiamo ...

