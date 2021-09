Sainz riporta la Ferrari in prima fila | ma la pole è di Norris Hamilton pasticcia | in F1 è cambio generazionale

(Di domenica 26 settembre 2021) Una griglia fresca fresca. Croccante. Con tre piloti giovanissimi ad accarezzare la gloria che non erano mai stati tutti inseme sul podio delle qualifiche. Questa non è l'unica ante. Carlos...

Advertising

CCokina12 : RT @Gianludale27: Sainz chiede aggiornamenti sul meteo, perché il cielo sta diventando scuro. Intanto Stroll riporta che sta faticando con… - Gianludale27 : Sainz chiede aggiornamenti sul meteo, perché il cielo sta diventando scuro. Intanto Stroll riporta che sta faticand… - lovingleclerc2 : RT @deadlinex: Charles riporta che ha scaricato tutta l’energia. Ho guardato una fase di gara di Sainz dove lo spagnolo ha faticato davvero… - deadlinex : Charles riporta che ha scaricato tutta l’energia. Ho guardato una fase di gara di Sainz dove lo spagnolo ha faticat… - Gianludale27 : Sainz riporta graining sull'anteriore sinistra, come nel primo stint, fenomeno che la SF21 mal digerisce. Dai box g… -

Ultime Notizie dalla rete : Sainz riporta

Il primo a volare erache portava la Ferrari in pole provvisoria facendo infiammare il muretto. Posizione che gli strappava Norris con un giro perfetto. Proprio sulla bandiera a scacchi Russel ...... partito ultimo, e la Ferrari di Carlos, terzo al traguardo dopo essere stato anche in testa. ... Una vittoria cheche, adesso, ha due punti di vantaggio su Max Verstappen.In un finale rocambolesco Carlos Sainz è riuscito ad artigliare il terzo gradino del podio alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen ...In classifica il britannico si è riportato avanti con 246,5 punti, due in più di Verstappen che partiva dall'ultimo posto in griglia ed è arrivato secondo. Terzo il ferrarista Carlos Sainz ...