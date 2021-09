Ryder Cup 2021: USA vincitori in maniera netta, Collin Morikawa firma il mezzo punto decisivo (Di domenica 26 settembre 2021) Un birdie alla buca 17 di Collin Morikawa certifica la vittoria della Ryder Cup 2021 a Whistling Straits per gli Stati Uniti. Il team americano si riprende la Coppa che aveva vinto nel 2016 e lasciato, al Le Golf National, nel 2018. Finisce di fatto poco dopo le 22:30 italiane la disperata rincorsa dell’Europa a una rimonta che già dall’inizio, nei match singoli, era ben oltre il limite dell’impossibile. Gli USA guidavano già per 11-5 al termine delle prime due giornate e a risultare decisivi sono stati i match dal secondo al quinto in questa fattispecie. Con Rory McIlroy bravo, seppur tardivamente, a risorgere e battere Xander Schauffele per 3&2, la cattiva sorpresa in quota europea riguarda Jon Rahm: il numero 1 del mondo finisce subito 4 down contro Scottie Scheffler e non si riprende più (finirà 4&3). Unita ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Un birdie alla buca 17 dicertifica la vittoria dellaCupa Whistling Straits per gli Stati Uniti. Il team americano si riprende la Coppa che aveva vinto nel 2016 e lasciato, al Le Golf National, nel 2018. Finisce di fatto poco dopo le 22:30 italiane la disperata rincorsa dell’Europa a una rimonta che già dall’inizio, nei match singoli, era ben oltre il limite dell’impossibile. Gli USA guidavano già per 11-5 al termine delle prime due giornate e a risultare decisivi sono stati i match dal secondo al quinto in questa fattispecie. Con Rory McIlroy bravo, seppur tardivamente, a risorgere e battere Xander Schauffele per 3&2, la cattiva sorpresa in quota europea riguarda Jon Rahm: il numero 1 del mondo finisce subito 4 down contro Scottie Scheffler e non si riprende più (finirà 4&3). Unita ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Golf: Ryder Cup agli Stati Uniti, Europa battuta: (ANSA) - ROMA, 26 SET - La 43/a edizione della R… - Gazzetta_it : Ryder Cup agli Stati Uniti: Morikawa si supera, l'Europa non può più sperare - OA_Sport : Gli Stati Uniti vincono nettamente la Ryder Cup. A Collin Morikawa spetta l'onore di chiudere i conti a Whistling S… - FederGolf : ??La #RyderCup 2020 va al ????#TeamUsa che in Wisconsin supera il ????#TeamEurope. ?? - RaiSport : ???? #Golf La #RyderCup agli #USA, #Europa battuta Gli #StatiUniti in vantaggio per 15-6, impossibile il recupero. V… -