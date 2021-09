Ryder Cup 2021 | i 12 match singoli di giornata Morikawa-Hovland la sfida dei giovani | da vedere anche DeChambeau-Garcia

(Di domenica 26 settembre 2021) Si aprirà nel pomeriggio l’ultimadellaCup: una sorta di marcia trionfale, nelle previsioni degli USA, che ancora non hanno perso nessuna delle quattro sessioni e si trovano sull’11-5 a Whistling Straits. La vittoria finale è distante soltanto 3.5 punti, mentre sono 9 quelli che deve fare l’Europa per tenersi la Coppa e portarla da detentrice a Roma. Da quando esiste il format attuale, mai quest’ultima quota è stata raggiunta. Andiamo a scoprire i 12che determineranno la vittoria finale. 18:04 Xander Schauffele–Rory McIlroyPer le condizioni del nordirlandese ex numero 1 del mondo, questo sarebbe unUSA senza nepassare dal via. Sono note però quelle giornate in cui McIlroy riesce a invertire una tendenza vista in precedenza: lo si è visto in ...

