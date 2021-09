Russia: proteste contro le elezioni “truccate” (Di domenica 26 settembre 2021) In Russia scoppiano le proteste contro le elezioni definite “truccate” dall’opposizione. Centinaia di persone si sono radunate a Mosca per protestate contro l’esito delle elezioni parlamentari. Il partito Comunista, organizzatore delle manifestazioni, ha riferito che le autorità hanno arrestato 60 attivisti. Perché in Russia sono scoppiate le proteste? In centinaia si sono radunati a Mosca Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Inscoppiano leledefinite “” dall’opposizione. Centinaia di persone si sono radunate a Mosca per protestatel’esito delleparlamentari. Il partito Comunista, organizzatore delle manifestazioni, ha riferito che le autorità hanno arrestato 60 attivisti. Perché insono scoppiate le? In centinaia si sono radunati a Mosca

Billa42_ : Russia: proteste contro le elezioni “truccate” - notberniegang : @rosslehnsherr amo in russia nel 2016 hanno espressamente vietato con una legge le proteste pro lgbtq+, non cercano… - Ro96689588 : RT @fattoquotidiano: Sotto accusa la gestione delle schede elettroniche. Per oppositori e osservatori si tratta della “più grande falsifica… - gianlucalibrale : RT @fattoquotidiano: Sotto accusa la gestione delle schede elettroniche. Per oppositori e osservatori si tratta della “più grande falsifica… - Billa42_ : Russia: arrestati attivisti prima della protesta -