Royal wedding russo: George Mikhailovich, ultimo erede degli zar, sposerà Rebecca Bettarini (Di domenica 26 settembre 2021) La Russia si prepara a un royal wedding da favola: l’1 ottobre George Mikhailovich, 40 anni, ultimo erede degli zar, sposerà a San Pietroburgo l’italiana Rebecca Bettarini, 35. Il futuro capo della dinastia Romanoff che ha imperato sulla Russia dal 1613 al 1918 e la figlia dell’ambasciatore Roberto Bettarini sono legati da dieci anni. Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) La Russia si prepara a un royal wedding da favola: l’1 ottobre George Mikhailovich, 40 anni, ultimo erede degli zar, sposerà a San Pietroburgo l’italiana Rebecca Bettarini, 35. Il futuro capo della dinastia Romanoff che ha imperato sulla Russia dal 1613 al 1918 e la figlia dell’ambasciatore Roberto Bettarini sono legati da dieci anni.

Advertising

infoitcultura : Don Jaime e Charlotte Diana, ecco il royal wedding a Palermo - BerneLarry : RT @Colours_Beauty: L'unica bellezza che non svanisce mai ?? #coloursandbeauty #shoponline #fascinator #stole #pochette #cerimonie #royal #… - lasiciliait : Don Jaime e Charlotte Diana, ecco il royal wedding a Palermo - buy1_best : RT @Colours_Beauty: L'unica bellezza che non svanisce mai ?? #coloursandbeauty #shoponline #fascinator #stole #pochette #cerimonie #royal #… - Colours_Beauty : L'unica bellezza che non svanisce mai ?? #coloursandbeauty #shoponline #fascinator #stole #pochette #cerimonie… -