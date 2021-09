Rosalinda Celentano e la reazione del padre alla sua omosessualità | E’ da applausi

Leggi su altranotizia

(Di domenica 26 settembre 2021), un nome bellissimo e un cognome ingombrante. Quando ilAdriano ha saputo della sua, la suaè stata meravigliosa.e AdrianoAltranotizia, classe 1968, è la terzogenita del clan più famoso d’Italia. Prima di lei hanno visto la luce Rosita e Giacomo. Con due genitori che rispondono al nome di Adrianoe Claudia Mori non si poteva prevedere per lei un futuro che non appartenesse al mondo dello spettacolo. E così è stato. La sua partenza artistica è avvenuta sulla scia paterna. E’ infatti la musica la prima arte che ha incontrato il desiderio di. Ne ha tutte le ragioni, poiché la ...