Roma, trovato morto tra escrementi e ovuli di cocaina: macabro ritrovamento nel Bed and Breakfast

Prima un cattivo odore proveniente dalla stanza, poi la macabra scoperta. Riverso a terra, in una pozza di sangue, un cittadino peruviano classe 1977. E' successo a Roma giovedì scorso, intorno alle 23, quando il proprietario di un Bed & Breakfast in zona Prati ha ritrovato senza vita, allertato dall'odore acre, il 44enne.

Macabra scoperta a Roma: 44enne trovato morto in un albergo

Il 44enne, che era arrivato in quell'albergo intorno all'ora di pranzo, è stato trovato senza vita nella sua stanza poche ore dopo. Attorno al suo corpo, sangue, feci e circa 12 ovuli di droga, probabilmente cocaina. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti di Polizia del Commissariato Prati, che sono stati immediatamente allertati dal titolare della struttura.

