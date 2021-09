Roma, tornano alla carica i “no green pass”: «Io sono il medico di me stesso» (Di domenica 26 settembre 2021) Giornata di proteste quella di ieri in oltre 50 città d’Italia, Roma compresa. sono tornati infatti a sfilare i movimenti “no green pass” in protesta contro quella che definiscono la “dittatura sanitaria”. Nella Capitale il luogo d’incontro è stato San Giovanni: presenti anche gli esponenti di estrema destra guidati da Giuliano Castellino (che però per andare allo Stadio a vedere la Roma la certificazione, mediante tampone, l’aveva richiesta) al grido di “io sono il medico di me stesso” oppure “giù le mani dai bambini”. Cori e slogan, come di consueto, contro il Governo ma nel mirino ci sono finiti anche virologi, giornalisti e perfino il Papa. In Piazza nessuno indossava la mascherina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Giornata di proteste quella di ieri in oltre 50 città d’Italia,compresa.tornati infatti a sfilare i movimenti “no” in protesta contro quella che definiscono la “dittatura sanitaria”. Nella Capitale il luogo d’incontro è stato San Giovanni: presenti anche gli esponenti di estrema destra guidati da Giuliano Castellino (che però per andare allo Stadio a vedere lala certificazione, mediante tampone, l’aveva richiesta) al grido di “ioildi me” oppure “giù le mani dai bambini”. Cori e slogan, come di consueto, contro il Governo ma nel mirino cifiniti anche virologi, giornalisti e perfino il Papa. In Piazza nessuno indossava la mascherina. su Il Corriere della Città.

