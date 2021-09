Roma | si punta su Zaniolo | caccia al primo gol nel derby

(Di domenica 26 settembre 2021) Con l’assenza di Pellegrini, lacon convinzione su Nicolò, che contro la Lazio non ha mai segnato Poche ore aldi, gara più sentita della Capitale. Il Corriere dello Sport parla della situazione in casa giallorossa: con capitan Pellegrini fuori causa per squalifica, Josè Mourinhoal massimo su Nicolò, il cui inizio di stagione è stato fin qui sottotono. Come prevedibile il ragazzo non è ancora al massimo della forma, ma mettere minuti nelle gambe lo aiuterà nel suo scopo. E poi c’è un avversario, la Lazio, che il fantasista deve ancora aggiungere tra le sue vittime… L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

