Roma, picchiavano i bambini ma ora torneranno all'asilo dopo la scarcerazione: genitori in rivolta (Di domenica 26 settembre 2021) Schiaffi, urla, offese verbali, tutto ciò che un bimbo non dovrebbe mai subire. Eppure, sono proprio loro i "protagonisti" di questa terribile storia che si è consumata tra le mura scolastiche, in un ambiente che avrebbe dovuto accoglierli, educarli e farli sentire a casa. Il 23 gennaio dello scorso anno proprio per questi fatti due maestre della scuola dell'infanzia di Formello sono finite agli arresti domiciliari con le accuse di maltrattamenti ai danni di numerosi alunni. Un incubo che sembrava essere finito. E che invece, a distanza di tempo, sta "ribussando" alle porte di genitori e bimbi, tutti in rivolta. Roma, botte, urla e insulti ai bimbi: due maestre dai domiciliari al ritorno in aula Prima gli arresti domiciliari per le due educatrici, poi il 15 febbraio del 2020 il loro ritorno alla libertà, con il tribunale del Riesame ...

