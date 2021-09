Roma | Mourinho non pensa solo al derby | occhi sulla Primavera

(Di domenica 26 settembre 2021)- Testa al, ma non. Josétiene concentrata la squadra per la stracittadina di questo pomeriggio, ma intanto questa mattina ha voluto - come fa praticamente sempre - dare un'...

Advertising

angelomangiante : Nicola Zalewsky ha appena 19 anni e già esordito nella Roma di Mourinho. Purtroppo suo papà ha appena perso la bat… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #VeronaRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #VeronaRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Lazio-Roma Streaming GRATIS | Diretta LIVE Serie A - LALAZIOMIA : Serie A, Lazio-Roma ai raggi X: chi parte favorito tra Sarri e Mourinho? - Eurosport -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

In generale, però, queste in casasono le ore del silenzio, della tensione e della scaramanzia. ufficialmente in trasferta, e pronti a vivere il primo derby di Josè, il vero re della ...- Testa al derby, ma non solo. Josétiene concentrata la squadra per la stracittadina di questo pomeriggio, ma intanto questa mattina ha voluto - come fa praticamente sempre - dare un'...Intervistato da Il Messaggero, l’ex gloria della Roma, Marco Delvecchio, protagonista del trionfo dei giallorossi nella Serie A 2000/2001, ha parlato delle analogie fra la squadra di Fabio Capello e q ...ROMA - È tutto pronto per il primo derby della capitale di José Mourinho. Alle 18 la Roma affronterà all'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri per centrare l'ottava vittoria stagionale e imporsi sui ...