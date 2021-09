Roma, in mille senza mascherina nel giardino del quartiere Parioli (Di domenica 26 settembre 2021) Interrotta dalla polizia una festa che violava le norme anti covid nel giardino pubblico in zona Villa Giulia, nel quartiere Parioli a Roma . Durante la serata di ieri, le forze dell'ordine hanno ... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) Interrotta dalla polizia una festa che violava le norme anti covid nelpubblico in zona Villa Giulia, nel. Durante la serata di ieri, le forze dell'ordine hanno ...

Advertising

Terzobinarioit : Festa illegale da mille persone ai Parioli interrotta da Roma Capitale - gcfko_o : la vita è difficile quando non si reagisce bene ai cambiamenti e si pensa sempre a ciò che si lascia per paura di q… - leggoit : Roma, in mille senza mascherina nel giardino del quartiere Parioli - Annapol00884694 : @Sonialorenzini4 Andrebbe bloccata e denunciata anche Selvaggia Roma per le schifezze che ha detto. E te ne cito so… - lordvoldemort70 : RT @ultimenotizie: A #Roma la polizia locale è intervenuta all'interno di un'area pubblica del II Municipio dove era in corso una festa. Gl… -